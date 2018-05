Een hond die kinderen beter leert lezen. Die hebben ze in een school in Brasschaat. De hond komt tijdens het leesuurtje mee de klas in. En de kinderen worden meteen gelukkig. Gevolg: het lezen vinden ze plots veel plezanter dan vroeger. Sinds de komst van de hond is het leesniveau in de klas opmerkelijk omhoog gegaan.