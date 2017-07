In maart van volgend jaar wordt Antwerpen de gaststad van het Association World Congress, een jaarlijkse bijeenkomst van honderden internationale beleidsmakers. Die beslissen dan waar de belangrijkste congressen van het volgende jaar zullen worden georganiseerd. Het congres zal plaatsvinden in het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp, het nieuwe congrescentrum aan het Astridplein naast de Zoo. Volgens Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts is het een unieke gelegenheid om Vlaanderen te promoten als locatie voor congrestoerisme. Gemiddeld lokt het topcongres 450 deelnemers uit de hele wereld waarvan het merendeel rechtstreeks betrokken is bij de organisatie van congressen.