Opschudding vanmiddag in de kerncentrale van Doel. Daar was een verontrustende brief toegekomen.Wat er precies in de brief stond, is niet duidelijk, maar de inhoud was zo onrustwekkend dat politie en brandweer ter plaatse moesten komen. Eerst was er zelfs sprake van een bommelding, maar gevaar voor de omgeving was er volgens de burgemeester van Beveren niet.