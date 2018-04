Feest en opluchting in Deurne vandaag, want de markt staat eindelijk terug op het Wim Saerensplein. Door werken aan het plein moesten de marktkramers en de klanten tijdelijk verhuizen, en dat is nooit goed nieuws voor een markt. Maar vanaf nu staat iedereen terug elke zaterdag op zijn vertrouwde plek.