Staalbedrijf Anmeco - het Antwerpse Metaal Constructiebedrijf- uit Zwijndrecht is failliet. Het bedrijf is gekend voor het maken van bijzondere architectonische metalen constructies waaronder kunstzinnige glazen koepels, luifels en gevels. De speciale projecten waren helaas niet winstgevend genoeg en is dus vandaag de zoektocht naar een overnemer gestart.