Voor een mooie paraplu of wandelstok kunnen we weer terecht in de parapluwinkel op de Groenplaats. Die is na 16 maanden opnieuw open. De uitbaters - Marc en Pascale - hebben lang moeten wachten. Maar ze zijn opgelucht dat ze net voor de feestdagen weer open zijn. De familie Van der Wee had sinds de jaren 80 al een cadeauwinkel op de Groenplaats en in 2014 namen ze de parapluwinkel over.