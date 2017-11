Media en Cultuur VIDEO Hugo maakt grote comeback zonder Nicole

In Theater Elckerlyck is 'De Tante van Charlie' vandaag in première gegaan. Een spitsvondige komedie is dat met een mix van gevestigd en aanstormend talent. Opvallende naam is die van Hugo Sigal. Hij is er volledig klaar voor om weer in de schijnwerpers te staan. Maar dit keer helaas zonder Nicole.