Media en Cultuur VIDEO "Huisje, boompje, tuintje ... allemaal Quatsch"

embed

Antwerps kunstenares Charlotte De Kock, protégée van Luc Tuymans, is terug van haar reis in California. En ze bracht enkele souvenirs mee. De Kock stelt vanavond in kunstcentrum 'Meatpack' een nieuwe expo voor. Ze lanceert ook een boek én een documentaire over haar verblijf in de Amerikaanse woestijn