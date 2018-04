Justitie VIDEO Huiszoeking bij Tom Meeuws "Wij hebben het volste vertrouwen in het gerecht"

embed

Er is vanmorgen een huiszoeking gebeurd bij Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws.Die prijkt op de tweede plaats voor sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen. De huiszoeking kadert in het gerechtelijk onderzoek naar mogelijk geknoei met facturen toen Meeuws nog directeur was bij De Lijn in Antwerpen.