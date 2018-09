VIDEO "Hypocriet van N-VA om Russen niet terecht te wijzen"

Een duidelijk signaal over holebi-rechten, dat is wat het Antwerpse stadsbestuur had moeten geven aan de Russische delegatie tijdens hun bezoek hier. Dat hadden oppositie en de coalitie-partners gevraagd.





Schepen Ludo Van Campenhout had dat namelijk beloofd, maar burgemeester Bart De Wever zei gisteren in ons nieuws dat hij de Russen er toch niet op zou aanspreken. Dit leidt tot ongenoegen bij oppositie-partijen Groen en Sp.a. Ook coalitie-partners Open VLD en CD&V laten weten verontwaardigd te zijn. Volgens CD&V laat het stadsbestuur zo een kans liggen om gelijke rechten voor holebi's en transgenders in Sint-Petersburg te bepleiten.