VIDEO "Iedereen heeft recht op elektronische knieprotheses"

Er komt in Antwerpen een Stroomplan. In analogie met het Kanaalplan in Brussel. Het Stroomplan moet de drugscriminaliteit in Antwerpen aanpakken. Want de laatste maanden volgen de schietpartijen die met drugs te maken hebben in de stad elkaar op. En de cocaïnehandel in de haven is niet onder controle. Politie, douane, justitie en politiek gaan daarom samenwerken om het probleem grondig aan te pakken.