Vanaf vrijdag zal De Roma één week lang veranderen in een feestelijke circus-tent met Cirq-a-Roma. Dat is een spektakel met een mix van humor, magie, acrobatie en culinair genot. Met tal van artiesten uit het binnen- en buitenland op het podium. Het is de tweede keer dat de voorstelling in de Roma neerstrijkt. En deze tweede editie belooft nog succesvoller te worden dan de eerste.