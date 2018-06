Umicore zal geen nieuwe fabriek bouwen in Antwerpen, maar wel in Polen. Het gaat om een fabriek voor herlaadbare batterijen. Een serieuze tegenvaller voor Antwerpen, want onze stad had die nieuwe vestiging graag zien komen. De fabriek is zou goed geweest zijn voor zo'n 400 nieuwe jobs. Maar Umicore kiest er dus voor de fabriek in Polen neer te planten.