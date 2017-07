Nieuws VIDEO "ik ben ervan overtuigd dat sommige mensen weten wat er met mijn zoon gebeurd is"

De moeder van de vermiste Jelle Leemans uit Rumst doet een ultieme oproep in de hoop dat de moord op haar zoon opgehelderd zou worden. Jelle was 27 toen hij in 2013 verdween. Twee Nederlanders worden verdacht van de moord op de man, maar ze werden vrijgelaten. Het lichaam van Jelle is nooit gevonden. Z'n moeder is ervan overtuigd dat er verschillende betrokkenen meer weten en hoopt dat ze alsnog gaan praten.