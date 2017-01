De enorme instroom van vluchtelingen in het Antwerpse secundair onderwijs is niet zo dramatisch als een jaar geleden werd gedacht. In vergelijking met een jaar geleden zijn er wel meer vluchtelingen op school, maar de stad heeft ook extra plaatsen gecreëerd, er zijn zelfs nog plaatsen over. Wel ziet de stad dat er meer nu kinderen uit oorlogsgebieden naar hier komen.