Media en Cultuur VIDEO "ik heb Hugo voelbaar willen maken"

embed

Dit weekend opent in het Letterenhuis een tentoonstelling over het leven en werk van Hugo Claus. Tien jaar na zijn dood verdiepte Hilde Van Mieghem zich in het literaire archief van Claus. Het resultaat is een indrukwekkende tentoonstelling waarin we niet alleen Hugo Claus als schrijver maar ook als mens leren kennen.