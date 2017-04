De criminaliteitscijfers in Antwerpen dalen voor het vierde jaar op rij. Vorig jaar was dat met vier procent. Goed nieuws over het aantal woninginbraken, want ook dat daalde in 2016. Minder goed nieuws voor de mensen met een fiets. Want er worden in Antwerpen nog te veel fietsen gestolen. Een groeiend probleem dat de politie beter gaat opvolgen.