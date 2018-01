Sport VIDEO: "Ik vind het ook niet plezant om elke week te verliezen."

In de hoogste afdeling van het volleybal beleeft Amigos Zoersel moeilijke tijden. Het wacht al sinds oktober op een overwinning. Het seizoen was nochthans goed begonnen. Met 2 overwinningen en een stunt in de beker tegen Aalst. Maar sindsdien is het noppes. 8 weken op rij niet gewonnen. En 5 op 39 na 13 matchen. Want ook gisteren werd er verloren. 1-3 tegen Guibertin.