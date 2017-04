Infrabel organiseert vandaag en morgen Job Days in Berchem. Want een kwart van de baby boomers dat bij de treinnetbeheerder aan de slag is, gaat binnenkort met pensioen. Bijzonder aan de Job Days van Infrabel is dat de sollicitant dezelfde dag nog buiten kan stappen met een nieuwe job onder de arm. In totaal schreven zo'n 250 kandidaten uit regio Antwerpen zich in.