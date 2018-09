VIDEO IKO eerste bedrijf op nieuwe bedrijventerrein 'Blue Gate'

We wisten al dat supermarkt Colruyt een vruchtbare bodem was voor komisch talent, maar blijkbaar ook voor gezelschapsspeltalent. Mathias Rossie werkt al 13 jaar in de supermarkt in Merksem, en in z'n vrije tijd begon hij bordspelen te bedenken. Zijn eerste afgewerkte spel 'Wurst Case Scenario' is klaar, en het wordt meteen verkocht in meer dan 240 winkels van de supermarktketen. Maar Mathias, die blijft voorlopig nog even tussen de rekken staan.