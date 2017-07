Nieuws VIDEO Illegale taxi's worden aangeslagen

De mama van Didier Bartholomeus waarschuwt festivalgangers voor de gevaren van illegale taxi's. De 25-jarige Didier overleed vorig jaar in september na een nachtje stappen. Hij was bestolen door een illegale taxichauffeur. Illegale taxi's lijken een goed alternatief te zijn voor jongeren. Want ze beloven voor een prikje te rijden. Maar zodra de rit van start gaat stijgen prijzen plots en dan kan er een onaangename discussie ontstaan.