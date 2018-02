De inwoners van Boom en Rumst hebben hun ticket voor het festival Tomorrowland in handen. Ze mochten vandaag hun kaartjes afhalen in De Schorre in Boom. Een voordeelticket. Want de buurtbewoners betalen 165 euro in plaats van de volle 225 euro. Zij kunnen nu al uitkijken naar drie dagen feest. En ook De Schorre maakt zich op voor een nieuw seizoen en dat gaat gepaard met werken op het recreatiedomein.