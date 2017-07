Nieuws VIDEO In Antwerpen blijft de klant koning

embed

Je gaat met 2 op restaurant eten, maar bestelt maar één gerecht. Moet dat kunnen of niet? Een restaurant uit Brugge vindt alvast van niet. Want het restaurant was het zo beu, dat het - eten delen - verboden heeft. In de Antwerpse restaurants stellen ze ook vast dat veel mensen eten delen. Maar hier maken ze er geen probleem van.