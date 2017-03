Onderwijs VIDEO In pyjama naar de klas voor zieke klasgenoot

embed

Het is vandaag nationale pyjamadag en dat is een initiatief van Bednet. Via dat systeem kunnen kinderen die langdurig niet naar school komen door ziekte, de lessen van op afstand volgen via een webcam in de klas. Wij gingen op bezoek in een kleuterklas in Hove. Daar hebben ze sinds dit schooljaar zo'n camera in de klas, voor een klasgenoot met leukemie.