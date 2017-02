Nieuws VIDEO Inbraak bij carnavalsvereniging vlak voor Carnavalstoet der Noorderkempen

embed

In Essen werken de plaatselijke carnavalsverenigingen deze week dag en nacht aan de afwerking van hun praalwagens. Komende zondag trekt de carnavalsstoet daar namelijk door de gemeente. Maar voor carnavalsgroep "den uil" viel het feest bijna in het water. In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in hun werkruimte, en de dieven gingen aan de haal met het gereedschap dat nodig is voor de bouw van hun praalwagen.