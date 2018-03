Nieuws VIDEO Ingenieurskoppel pakt uit met uniek concept voor teambuildings

Meedoen aan het televisieprogramma De Mol maar dan zonder al die camera's, het kan nu in Antwerpen bij Out of the Box. Met Citypolis ontwikkelden zij een strategisch spel voor grote groepen en bedrijven. Deelnemers moeten zich in verschillende teams aan elkaar meten in behendigheid, samenwerking en creativiteit. De ideale teambuilding dus.