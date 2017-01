Het aantal mensen dat met griepsymptomen langsging bij de huisarts, lag in de week tussen 16 en 22 januari voor de tweede week op rij boven de epidemische drempel. Dat betekent dat er nu officieel sprake is van een griepepidemie. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst. De epidemische drempel bedraagt 140 raadplegingen met griepsymptomen per 100.000 inwoners. Twee weken geleden gingen we met 233 raadplegingen voor het eerst dit griepseizoen boven die drempel, en vorige week gebeurde dat opnieuw, met 367 griepachtige raadplegingen per 100.000 inwoners. Die intensiteit wordt momenteel nog als ‘laag’ beschouwd, aldus het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Een normale griepepidemie duurt zowat tussen 6 en 8 weken. Hoelang deze griepepidemie zal duren is niet te voorspellen. Verder zijn er ook meer raadplegingen bij de huisarts voor andere acute luchtweginfecties (zoals sinusitis, keelontsteking, oorontstekingen of bronchitis), vooral bij kinderen tussen 0 en 14 jaar.