Op het Zuid in Antwerpen aan de Vlaamsekaai is de vitrine van een interieurzaak onder vuur genomen. De eigenaar belde zelf vanmorgen de politie op. Aanvankelijk voor een inbraak. Maar het was meteen duidelijk dat de zaak werd beschoten. Ook zo'n kleine dertig kogelhulzen werden er aangetroffen. Er raakte niemand gewond. Het parket voert een onderzoek.