VIDEO Internaat Topsportschool Antwerpen wordt uitgebreid met 63 plaatsen

Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, investeert de komende twee jaar in de Antwerpse topsport-school met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Er komen 63 plaatsen bij in het internaat dat verbonden is aan de school. De investering past in het nieuwe sportbeleid dat Muyters voert. En net dàt beleid levert ons volgens kenners zoveel medailles op dit jaar. Het voorbije EK was goed voor 19 medailles. En da's ongezien.