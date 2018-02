Een kijkje nemen in het intieme, dagelijkse leven van de joodse gemeenschap in Antwerpen, dat is nu mogelijk met de expo BUREN 2018. De voormalige stadsfotograaf van Antwerpen, Dan Zollman, portretteert al meer dan tien jaar lang het joodse leven in Antwerpen. Zijn portretten zijn uniek omdat hij de enige fotograaf is die toegang kreeg tot de gesloten gemeenschap. En nu kan je zijn foto's tot en met 31 augustus bewonderen in de Dossin Kazerne in Mechelen.