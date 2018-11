De Zoo schenkt de skelet van een overleden giraf aan de Universiteit Antwerpen. Het is de eerste keer dat de Zoo Antwerpen een overleden dier op die manier een nieuw leven geeft. Dana, overleed vorig jaar. Ze verbleef negen jaar in de Zoo en was met haar twintig jaar, de oudste dame van de giraffengroep. Nu zal Dana een bron van informatie zijn voor onder andere de dierenartsen en biologen van de toekomst.