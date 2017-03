Nieuws VIDEO Inzamelactie voor honden van daklozen

Wie vandaag bij dierenwinkel Maxi Zoo in Merksem binnenstapte, kwam niet ongemerkt langs de vrijwilligers van Dier in de Kou.Deze vzw zet zich al langer in voor dieren in asielen. Maar nu ook voor de honden van daklozen. Via inzamelacties als deze, probeert Dier in de Kou zoveel mogelijk dierenvoeding bijeen te krijgen. Alle soorten en formaten zijn meer dan welkom. Dus vandaag kopen klanten van de winkel vaak een extra zak hondenvoer om aan de organisatie te geven.