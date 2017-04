Het kon alweer een historische dag worden voor de Antwerpse voetbalsport. Antwerp pakte al de titel in 1B, Beerschot Wilrijk is al zeker van promotie in de Eerste Amateurliga en vandaag kon Berchem in de Tweede Amateurliga kampioen spelen. Het moest daarvoor zélf winnen op Duffel en achtervolger Thes Sport moest dan ook wel punten laten liggen. Benieuwd of Berchem het geluk aan zijn kant had.