Jaar van de oogst voor Giants?

De Telenet Giants Antwerp vulden de voorbije weken met hun historische tocht naar de Champions League. Die missie is alvast geslaagd, maar daardoor was het tot gisteravond wachten op de eerste competitiewedstrijd. En de vaderlandse competitie, dat is toch waar het om draait. Nog een stap vooruit zetten tegenover vorig seizoen, klinkt het bij de Giants. En één stap beter dan een verloren finale: dat is een gewonnen finale. De eerste horde namen de dubbele meters in de Lotto Arena, tegen Luik.