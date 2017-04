VIDEO Jacky Lafon viert 50-jarig jubileum als artieste

Pollen in de lucht, dat is de nieuwste single van Loenhoutse rapper King Tim IV. Tim lanceerde twee dagen geleden het nieuwe nummer en bijhorende videoclip op het internet. Meteen een succes, want in twee dagen haalde de clip al 2.000 views op YouTube. Gekenmerkt met woordspelingen en grafische videoclips probeert Tim zich te onderscheiden in het brede rapperslandschap.