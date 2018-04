In de tweede klasse van het basketbal zijn we toe aan het absolute hoogtepunt van het seizoen: de finales. Uitgelezen favoriet om de titel binnen te halen is Gembo. Maar dan moet de kampioen van 2015 wel Gistel van zich afzetten. En het kleine broertje van landskampioen Oostende toonde zich deze play-offs al een echte reuzendoder. Oxaco en Waregem gingen al ten onder, Gembo was dus meer dan gewaarschuwd.