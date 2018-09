Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver, langs de A12 in Stabroek, was er kort na de middag een zware explosie. De explosie gebeurde bij het lossen van een vloeibare stof uit een tankwagen in een opslagtank. De ontploffing was bijzonder krachtig. Chauffeurs spreken over betonnen brokstukken die ter hoogte van Indaver op de rijbaan van de Havenweg terecht kwamen. Bij de ontploffing kwam een man om het leven. Vier andere slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Annick van Driessen van Indaver is er vooral veel schade aan het bedrijf zelf. De site werd preventief ontruimd. Over de oorzaak is nog niets bekend.