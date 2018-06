De Antwerpse kunstenaar Jan Fabre heeft drie monumentale altaarstukken gemaakt voor de Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat. Zo treedt hij in de voetsporen van grote barokmeesters zoals Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Anthony Van Dyck. Om de altaarstukken te maken koos Fabre opnieuw voor de dekschilden van de juweelkever, die hij eerder al gebruikte in de Spiegelzaal van het Koninklijk Paleis.