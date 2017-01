Het Vlaams Belang wil dat het doorgaand vrachtverkeer van de Antwerpse Ring wordt gehaald. Daarom pleit de partij voor de aanleg van de grote Ring rond Antwerpen, langs het klaverblad in Ranst. De Oosterweelverbinding is volgens het Vlaams Belang dood en begraven. Om het verkeer in de stad vlot te krijgen, moeten er opnieuw bruggen over de kruispunten van de Singel komen, en moeten de Leien en de Kaaien verkeers-assen te blijven.