Japanse Duizendknoop : "we bestrijden hem al vele jaren"

Wie in de buurt van een waterweg woont, kan hem onmogelijk gemist hebben: de Japanse Duizendknoop. Dat is een woekerplant die elke andere plant in zijn buurt volledig overgroeit en versmacht. Enkele decennia geleden werd de plant hier geïmporteerd, maar hem wegkrijgen blijkt veel minder simpel. In natuurgebied de Wolvenberg in Berchem zijn ze er al een kwarteeuw zoet mee.