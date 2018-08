VIDEO Jazz Middelheim van start zonder stoelen in de tent

Naast de Antwerp Pride is er in deze periode ook het Antwerp Queer Arts Festival. Zo kan u in het Stadsmagazijn gaan kijken naar de tentoonstelling 'My Me' die gaat over de leefwereld van mannelijke en transgender sekswerkers. De tentoonstelling is een initiatief van Boysproject, een organisatie die sekswerkers met raad en daad ondersteunt. In de galerie Verbeeck-Van Dijck op 't Eilandje loopt ook een tweede expo die 'Out of Focus' heet en gaat over de drang van mensen om zich te tonen zoals ze zijn.