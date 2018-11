Vogelspotters kunnen opgelucht ademhalen, want dit jaar zijn meer trekkende en broedende lepelaars waargenomen. De lepelaar dreigde niet meer naar ons land te komen omdat er steeds meer natuurgebieden verdwijnen. Maar nu zijn ze dus in groten getale naar ons toegekomen. In het natuurgebied Blokkersdijk op Linkeroever telden ze er dit jaar zo'n 92 lepelaars.