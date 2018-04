Economie VIDEO "Je kan je personeel niet motiveren om elke zondag te werken"

Moeten we voortaan alle zondagen kunnen shoppen in de stad? Als het van Unizo Antwerpen afhangt moet dat zeker kunnen. Bij de winkeliers en de shoppers zijn de meningen duidelijk verdeeld. Sommigen denken dat de drukte in het centrum zal toenemen, anderen vinden dat de stad er alleen maar op vooruit kan gaan.