VIDEO Jezus Christus in het slachthuis

Wie dacht dat Jezus tijdens zijn kruisiging nog niet genoeg geleden had, heeft de rockopera Jesus Christ Superstar van het Xaveriuscollege nog niet gezien. Want de leerlingen en leerkrachten gaan die rockopera in een van de oude Antwerpse slachthuizen opvoeren. Dit weekend kan je Jezus Christus dus op vrijdag, zaterdag en zondag gekruisigd zien worden, onder begeleiding van tientallen muzikanten en dansers, in een rasecht abattoir.