Politiek VIDEO Jinnih Beels "Wij gaan voor de overwinning"

embed

Jinnih Beels zal voor de verkiezingen de lijst van Sp.a trekken in Antwerpen. Dat is zopas bekend gemaakt op een persconferentie. Beels is de ex-politiecommissaris die het korps van Antwerpen verliet voor dat van Mechelen. Uit onvrede over het Antwerpse diversiteitsbeleid.