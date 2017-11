Op de Groenplaats werden mannen vandaag uitgedaagd om hun eigen teelballen aan te raken. Reden daarvoor was het goede doel, namelijk een actie die meer info biedt over de symptomen van teelbalkanker. Heel wat mannelijke durvers waagden hun kans. Uit onderzoek blijkt dat mannen niet weten welke eenvoudige handelingen ze moeten uitvoeren om signalen van teelbalkanker te ontdekken. In het teken van de jaarlijkse 'Movember'-maand, waar sensibilisering van teelbal -en prostaatkanker centraal staat, wil cosmeticamerk AXE dit op een ludieke manier in de kijker zetten. Mannen kruipen in een kabine in het midden van de Groenplaats, en voelen op de juiste wijze aan hun teelballen, bij wijze van zelfonderzoek. Een grappig beeld en een leuke foto zijn het gevolg. En die foto delen ze dan op sociale media om de actie te verspreiden.