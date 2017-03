VIDEO Groep Antwerpenaars start met deradicaliserings-centrum

De roze afvalzak mag dan in Mechelen goed werken, de stad Antwerpen is niet geneigd om die ook aan te gaan bieden. In de roze zak kan je gemengd plastic stoppen, zoals botervlootjes, plastic zakjes of groenteschaaltjes. Milieuminister Schauvliege wil die nieuwe afvalzak volgend jaar in heel Vlaanderen invoeren. Het Antwerpse stadsbestuur vindt dat geen goed idee. Het wil liever meer plastic in de huidige blauwe PMD-zak kunnen stoppen.