Radio Expres is zich volop aan het voorbereiden om ten laatste begin volgend jaar in de ether te gaan. De Antwerpse radiozender was tussen 1982 en 1997 een vaste waarde in de stad. Na een reunie vorig jaar ontstond het idee om terug radio te maken en in juni besliste minister van media Sven Gatz dat radio Expres opnieuw een zendvergunning kreeg. Bezieler Marc Dhollander is nog op zoek naar een locatie en adverteerders.