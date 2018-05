Nieuws VIDEO Jonge slechtvalken worden geringd “We volgen alles wat ze doen”

Zowat half Mortsel verzamelde vandaag aan de fabriek van Agfa-Gevaert. Aan de grote schoorsteen daar hangt een nest waar sinds 3 weken een nest van 4 jonge slechtvalken en hun ouders wonen. Via een webcam in het nest worden de jonge beestjes al vanaf hun geboorte nauwlettend gevolgd door tal van vogelliefhebbers en andere nieuwsgierigen. En vandaag was het helemaal een hoogdag voor de vogelaars, want de slechtvalken kregen een ring om.