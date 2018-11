Voetbalclub Beerschot Wilrijk heeft zich bij de rechtbank van Tongeren laten registreren als burgerlijke partij in de zaak 'propere handen', het grootschalige onderzoek naar witwassen en matchfixing in het Belgische voetbal. Door zich burgerlijke partij te stellen kan Beerschot Wilrijk de zaak van dichtbij volgen en oordelen of er eventueel schade en gevolgen zijn voor clubs uit 1A en 1B. Beerschot Wilrijk volgt de zaak met argusogen omdat KV Mechelen in het dossier wordt genoemd. KV Mechelen is de leider in de eerste klasse B, en daar speelt Beerschot Wilrijk ook in. Als Mechelen gestraft wordt, kunnen de Mannekes daar mogelijk van profiteren.